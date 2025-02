Lo Monaco: “Questo scudetto lo vincerà chi avrà i nervi più saldi”

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte, ed ha parlato del Napoli e della lotta scudetto dopo la sconfitta di ieri dell’Inter a Firenze.

Ecco le sue parole:

“Dopo la gara di ieri di Firenze, non bisogna abbassare la guardia neanche di un metro, questo vantaggio di 3 punti non significa niente. La sconfitta dell’Inter di ieri significa solo che tutte le squadre possono perdere contro chiunque. Questo vantaggio momentaneo può dare entusiasmo e maggiore sicurezza al Napoli, ma non bisogna illudersi e stare sul pezzo. Questo scudetto è ormai lotta a due tra Napoli e Inter, lo vincerà chi avrà i nervi più saldi.

Per quanto riguarda il mercato, pensavo che alla fine il Napoli non avrebbe preso nessuno, per non spendere tanto per spendere e per. Mi dispiace molto che il Napoli abbia perso Folorunsho, non ho capito perchè non è rimasto, non è stato convinto dal progetto forse, non saprei. Di certo per caratteristiche, perchè è un giocatore polivalente ed è un centrocampista d’attacco, poteva dare una mano, specie nel Napoli di Conte che gioca molto con le mezze ali. Billing? Ha fisicità ma non ha passo e velocità, questo può essere un problema in Serie A. Folorunsho ce l’avevi già, secondo me è un’occasione persa. Conte non è il solo a puntare su 13-14 elementi, però avere concorrenza in squadra motiva. Per esempio se Mc Tominay avesse un calo, con un’alternativa più pronta sarebbe pungolato a dare il massimo…”.