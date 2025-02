(Formazione) – Napoli/Udinese, un solo ballottaggio e un’assenza per Conte

Factory della Comunicazione

Due gol contro Verona e Juventus e i due assist di Bergamo valgono a Frank Anguissa il traguardo di “Player Of The Month” di Serie A nel mese di gennaio. In lizza per il personale riconoscimento c’erano anche il compagno McTominay e poi Lautaro, Retegui, Dumfries e Zortea. Sarà ancora lui, Anguissa, uno dei protagonisti domenica sera contro l’Udinese. L’unico dubbio, per Conte, riguarda sempre la difesa: Juan Jesus oppure il ritorno di Buongiorno? Il ballottaggio durerà fino alla vigilia. Decisivi i prossimi allenamenti e le indicazioni del campo. Prima convocazione per Okafor che si accomoderà in panchina. L’unico assente sarà Olivera che dovrebbe saltare tutto il mese di febbraio dopo la lesione del soleo della gamba sinistra. Confermato Spinazzola a sinistra. Per il resto, formazione al completo, i soliti noti per blindare il primo posto, dunque Meret in porta, Di Lorenzo e Rrahmani a completare la difesa, a centrocampo Lobotka con il camerunense e McTominay, quindi Neres e Politano ai lati di Lukaku per il tridente offensivo. Dieci certezze e un solo rebus, una casella da riempire per il tecnico del Napoli: Juan Jesus, per l’ottava di fila da titolare, oppure Buongiorno, che a Roma è tornato in panchina e che mercoledì ha messo minuti nell’allenamento congiunto contro il Giugliano. Maradona sold out: settimo pienone stagionale.

Fonte e grafico CdS