Cerchione: “Il Napoli si è indebolito per non perdere Kvara per 10 milioni”

Luca Cerchione, direttore di 1 Station Radio e opinionista di “Tutti al Var”, ha analizzato il momento del Napoli e il mercato azzurro. Ecco le parole del cronista.

Factory della Comunicazione

Manna e il mercato del Napoli

“Le sue parole sintetizzano realismo, delusione per i mancati acquisti e speranza per il futuro, legata ai rinnovi, che però non si deve tramutare in ingenuità, come nel caso dell’acquisto di Danilo, nel rinnovo di Meret. Non bisogna dare nulla per scontato fino a quando non ci sono le firme. Kvaratskhelia? Lo stesso Conte ha ammesso di aver sbagliato sul veto alla cessione in estate e Manna ha fatto bene a specificare che il Napoli sia un tutt’uno, perché non deve passare come il colpevole del mercato azzurro”.

L’analisi del mercato del Napoli

“Sappiamo benissimo che il Napoli si è indebolito ma porto un altro dato: gli azzurri sono ultimi per debiti finanziari, quindi il gap tra essi e liquidità è in favore. Il Napoli fa un lavoro clamoroso: se le regole fossero rispettate da tutti, farebbe un mercato stellare in Italia. La più indebitata di Serie A è l’Inter con 257 milioni di debiti, mentre gli azzurri hanno un attivo di 159 milioni di euro. Facile dire che il mercato sia stato deficitario, ma se le regole fossero rispettate da tutti, diremmo altro.”

La conferenza di Manna

“Ha spiegato perché non si sono concretizzate delle trattative. Ha parlato anche dei rinnovi, come quelli di Anguissa, Olivera e Meret ma in questo caso bisogna stare attenti. Danilo era del Napoli, poi un giorno il brasiliano si è svegliato e ha cambiato idea. Successe anche anni fa con Politano alla Roma. Di fatto, su questa decisione di Danilo si è rotto il mercato del Napoli, sono saltati tutti i piani. Quindi non bisogna dare per scontato il rinnovo di Meret fino alla firma. Anche perché il Napoli ha già commesso un errore in porta, dando Caprile al Cagliari con un diritto di riscatto a soli 8 milioni. E lui è un prospetto, fortissimo. L’obiettivo dichiarato è quello della Champions, Manna ci ha messo la faccia nel diro e ha abbassato le pretese della piazza, probabilmente perché c’è bisogno di realismo: il mercato di riparazione è stato deficitario, ma il primo posto alla giornata ventitré non era minimamente preventivabile all’inizio di questo progetto. Calma.”.

Questione Kvaratskhelia