Carlo Nicolini: “Il Napoli ha fatto bingo con lui, è un fuoriclasse”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo Nicolini, direttore sportivo ed ex dirigente dello Shakhtar. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Con lei voglio parlare di Neres, perché lo ha visto e lo avete voluto allo Shakhtar. Questo ragazzo, in sei mesi, è riuscito a conquistare tutti e a far passare in secondo piano persino la cessione di Kvaratskhelia, un giocatore che ha portato lo scudetto insieme agli eroi di Spalletti.

“L’operazione è stata da 28 milioni di euro e credo che oggi il valore del giocatore si sia già raddoppiato. Il Napoli ha fatto bingo con lui. Quando è stato preso questa estate, il costo poteva sembrare elevato, ma erano soldi ben spesi. Avevo visto in lui un’alternativa, che poi è diventata un titolare. Questo ha permesso al Napoli di privarsi di un giocatore che, se fosse rimasto, avrebbe probabilmente creato più problemi che altro, visto il malcontento. È stato bravo lui e bravo il mister a inserirlo nel momento giusto. Ora sta facendo in modo che il Napoli non rimpianga la partenza di un giocatore che, comunque, è un fuoriclasse.”

Secondo lei, quando si arriva a cifre come quelle emerse per Garnacho—50, 55, forse 60 milioni—non è stato un bene non buttarsi in una trattativa del genere, per poi investire i soldi della probabile cessione di Kvara e degli incassi della Champions in un mercato estivo con più possibilità e prezzi meno gonfiati?

“Quello che dice è corretto, ma mi permetto di aggiungere che il Napoli, in questo mercato di gennaio, forse ha sbagliato qualcosa. Già si sapeva che Kvaratskhelia era di malumore e sarebbe andato via, il club avrebbe dovuto farsi trovare più pronto. O si puntava subito su un giocatore dello stesso livello per vincere il campionato, oppure si poteva programmare meglio, magari prendendo uno straniero con grandi qualità ma ancora poco conosciuto, da far lavorare con Conte per sei mesi in vista della prossima stagione. Giusto non aver investito cifre folli per Garnacho, perché, prendendolo a quei costi, poi avrebbe dovuto anche giocare, lasciando fuori Neres che sta facendo benissimo.”

Da preparatore atletico, se un giocatore, dieci giorni fa, non supera le visite mediche, indipendentemente dalle dichiarazioni di Manna che dice il contrario, quanto tempo impiegherà per ritrovare una forma dignitosa e poter dare il cambio ai compagni per 20-30 minuti a partita?