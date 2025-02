Billing: “Conte è un vincente, ho scelto Napoli per diventare un giocatore migliore”

Zero minuti in campo, ma tanta voglia di mettersi in mostra quando gliene sarà data l’opportunità. Philip Billing viene dal Bournemouth e sta cercando di assimilare nel più breve tempo possibile il metodo Conte. «È uno dei motivi per cui sono venuto qui – ha spiegato il danese a Radio Crc -. Conte è un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto a Napoli per imparare e diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo». Si legge sul Corriere dello Sport.

Vita dura, per il centrocampista arrivato dalla Premier. S’è trovato in una squadra prima in classifica e con giocatori, nel suo reparto, che al momento sembrano intoccabili. «Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma qui sono tutti grandi – ha proseguito -. Il rapporto tra i miei compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tutti sono stati gentili con me e cercano di aiutarmi. Ho solo cose positive da dire sul gruppo che ho trovato qui: lavorano duramente».