Troise: “Il peggior mercato dell’era ADL. Squadra indebolita!”

Nel corso della trasmissione “Terzo Tempo Calcio Napoli”, in onda su Televomero, è intervenuto Ciro Troise. Ecco le parole del giornalista:

E’ il peggior mercato dell’era De Laurentiis senza se e senza ma. Dal 2004 al 2025 questo è nettamente il peggior mercato. Consegna a Conte una squadra indebolita rispetto a fine dicembre. Si è passati da Garnacho a Okafor, che non è nemmeno in condizione come affermato da Manna. In una lotta Scudetto contro un avversario in campo e fuori non ti puoi permettere di indebolirti. Siamo arrivati a far peggio di

Grassi, Regini, Machach e Milic.

L’Atalanta ha avuto un periodo di calo, ma per me rimane in corsa, perché sette punti a inizio febbraio sono pochissimi. Io non mi sento di dare responsabilità a Conte per l’1-1. Bisogna accettarlo, tante volte abbiamo lodato la resistenza, stavolta non è andata bene. La simulazione di Politano non esiste.

Okafor avrà bisogno di un paio di settimane prima di essere un’arma dalla panchina, piano piano può strappare un po’ più di minutaggio. Quando sarà in condizione al Napoli darà una mano, è un giocatore valido, ma avrà bisogno di un po’ di tempo per entrare in condizione.

L’Udinese ritrova Karlstrom che sarà il play. Non penso che al Maradona Runjaic faccia quello che ha fatto in casa, talvolta cercherà di andare a pizzicare la manovra, ma non mi aspetto la pressione alta, penso che si metterà lì ad aspettare il Napoli e ripartire, ha i quinti per i cross per Lucca, Lovric che accompagna, Thauvin che può andare in contropiede.

Per raggiungere l’accordo con il Manchester United dovevi avere l’accordo con Garnacho, che voleva 5 milioni di ingaggio. La premessa per fare Garnacho era dare 50 milioni allo United, con un ingaggio da 3,5 milioni. Ma entrambi hanno chiesto di più. Il vero rammarico di Manna è Saint-Maximin, se fosse andato su di lui dieci giorni prima, avrebbe risolto i problemi burocratici. Era un profilo un po’ alla Neres, da rilanciare dopo un’annata un po’ complicata”.