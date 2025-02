Precisazione – Massimo Brambati fa chiarezza su quanto anche da noi erroneamente riportato

Rettifichiamo quanto pubblicato (Ora definitivamente cestinato) circa il nostro articolo (https://www.ilnapolionline.com/2025/01/28/brambati-svela-un-clamoroso-retroscena-thiago-motta-aveva-presentato-le-dimissioni).

Secondo quanto riportato, Massimo Brambati aveva affermato che l’allenatore della Juventus, Sig. Thiago Motta, avrebbe rassegnato le dimissioni dopo la partita Napoli-Juventus. Tale informazione è del tutto priva di fondamento

A tal proposito, si evidenzia quanto segue:

• Massimo Brambati non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla presunta decisione del Sig. Thiago Motta;

• Massimo Brambati non ha partecipato ad alcuna trasmissione di Radio Sportiva nei quindici giorni antecedenti la pubblicazione della notizia;

Le sue parole a TMW

Dimissioni Thiago Motta? Brambati: “Mia presunta dichiarazione è una fake news”

“Nelle scorse ore si era sparsa la voce su una presunta dichiarazione di Massimo Brambati in merito alle possibili dimissioni di Thiago Motta da tecnico della Juventus. Il diretto interessato, intervenuto a TMW Radio, ha precisato di non aver mai parlato di questo argomento e di non aver mai detto niente in merito a dimissioni presentate e respinte dal club bianconero: “Purtroppo questa è la legge della mediaticità di oggi, dove basta che esca una fake news e non la fermi più. Riscontro con mano quanto sia brutta una cosa del genere.

Radio Sportiva non la sento da almeno 15 giorni, mi arriva un messaggio da un giornalista di Tuttosport, il quale mi scrive che quella che ho detto su Motta è una cavolata. E io rimango basito. Da me erano le 10 del mattino, ma io non potevo intervenire così presto a Radio Sportiva, il giornalista poteva informarsi.

Poi hanno iniziato a chiamarmi altri giornalisti e ho cominciato a smentire. Anche perché non ho parlato con nessuna radio o con altri, neanche in tv. La cosa assurda è che non sono mai intervenuto da nessuna parte. È una notizia inventata di sana pianta e questo mi fa arrabbiare. Purtroppo mi sono accorto che quando un virgolettato parte, è difficile fermarlo”.

In qualità di Direttore chiedo scusa per l’evidente errore

Dr. Giuseppe Sacco