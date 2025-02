G. Fedele: “Addio Kvara? Ecco qual è stato l’errore più grande del Napoli”

Gaetano Fedele, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli è intervenuto sul mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Al di là dell’articolo 17, che è stato molto discusso nelle sue interpretazioni, ma queste leggi esistono da tanto tempo e le società sanno a che cosa vanno incontro. Il più grande errore per me è stato non rinnovare subito Kvaratskhelia.

Il Napoli si è voluto far ricattare così, perché se non rinnovi hai voglia a voler far rispettare i contratti ma il calcio è cambiato. Perché con Di Lorenzo si è risolto subito? Evidentemente lì le strategie sono state vincenti. Che Kvaratskhelia volesse andare via lo sapevamo da un anno, quindi evidentemente non è che fosse una sorpresa. Col georgiano sono arrivati in ritardo, e a quel punto devi scendere a compromessi.

Quando si va bene purtroppo è normale che si vada a ritoccare il contratto dei calciatori. Ma dovevi cautelarti prendendo in anticipo qualche calciatore, perché il mercato di gennaio è un mercato difficile e di certo non puoi strapagare i calciatori. E soprattutto non puoi prendere calciatori che guadagnano più degli altri per non modificare le dinamiche di spogliatoio.