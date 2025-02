Ferrè, Cronache di Spogliatoio: “Il Napoli è stato intelligente sul mercato”

E’ stata una sessione di mercato molto complicata per il Napoli. Il club azzurro non è riuscito a regalare ad Antonio Conte un giocatore che potesse rimpiazzare, almeno dal punto di vista mediatico, il partente Kvaratskhelia. Sono state settimane intense, come raccontato dal ds Giovanni Manna nel corso della sua conferenza stampa, in cui si sono rincorsi tantissimi nomi. Garnacho e Adeyemi su tutti fino ad arrivare a quello che effettivamente giunto sotto le pendici del Vesuvio, ovvero, Noah Okafor.

Factory della Comunicazione

Delle strategie del mercato del Napoli ha parlato Stefano Ferrè, match analyst e volto del programma “Elastici” in onda ogni martedì alle 22:45 sui canali social di “Cronache di spogliatoio”. Ecco quanto evidenziato:

“Vado contro corrente rispetto all’opinione popolare. A parte che mi è sempre piaciuto Okafor che quest’anno si è un po’ perso per via di alcuni problemi fisici, resto coerente con quanto già detto. Una volta che non si può investire quella cifra su Garnacho per diversi motivi, la società non è obbligata a spendere tutta la cifra su una seconda o terza scelta. Perchè il Napoli oggi non ha bisogno di fare questo. È una squadra che deve fare 15 partite, che ha un assetto ben definito e che ha bisogno di un giocatore dal punto di vista numerico che, però, non avrà tanto minutaggio. Il Napoli è anche una squadra che non deve pensare a Maggio, ma al prossimo triennio”.