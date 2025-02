De Magistris: “Squadra meno forte dal mercato, ma il Napoli è solido!”

Luigi De Magistris è intervenuto nel corso della trasmissione “Terzo Tempo Calcio Napoli” in onda su Televomero. Di seguito un estratto delle parole dell’ex sindaco di Napoli:

“Il Napoli non esce meno forte dal mercato, è vero che tutti si aspettavano l’arrivo di un top, però la squadra che va in campo è solido ed equilibrato, non sempre rompere gli equilibri è positivo. Inoltre, mi

sorprende il miglioramento tattico che avviene di partita in partita, si vedono sempre schemi tattici diversi. Gli arbitri? L’uniformità di giudizio è cambiata: come, per esempio, all’inizio anche un tocco di mano era rigore, poi hanno cambiato… Ci sono cose che fanno venire dei pensieri. La squadra è forte e solida, ha degli equilibri importanti, a me non piaceva più come giocava con Kvara, era troppo prevedibile. Oggi

a un certo punto McTominay e Politano te li ritrovi in altre parti del campo. Secondo me il Napoli è avvantaggio in questo momento per calendario e per il fatto di avere due risultati su tre a disposizione

nello scontro diretto con l’Inter in casa. So quanto è difficile trovare gli equilibri in una squadra. La forza è stata la capacità di aver lavorato sul piano psicologico e di crescere ogni volta. Okafor sicuramente darà il suo contributo, ma non è quello che sarà determinante per vincere. Il caso Roccaraso? Quando si parla di Napoli entrano tutti nella discussione. Mi lascia perplesso questo giudizio così negativo sul popolo napoletano che va a Roccaraso. Se una famiglia, che non ha una situazione economica agiata, con 20 euro a persona può andare sulla neve – e andarci costa – qual è il problema? Il problema è dell’amministrazione locale che deve porsi le domande di poter ospitare tanti turisti. Chi si è comportato male va criticato, come si comportano male anche alcuni turisti che vengono a Napoli. Non mi piace l’attacco sulla parte fragile della città”.