Costretti a cedere Kvara? Manna: ” Vi spiego perché…”

Il direttore sportivo del Napoli dopo la chiusura del mercato e le critiche: “Rinnovo trattato fino a 20 giorni prima, poi la volontà del calciatore ci ha portato a fare una cosa diversa“

Per uscire dagli equivoci, c’è un solo modo: parlarsi chiaro, svelare la verità, tutte le verità, nient’altro che le sue verità e svelenire un ambiente improvvisamente tossico. Tutta colpa di un mercato di bassissimo profilo in cui il Napoli ci ha rimesso il calciatore più forte – Kvara -, ha trovato 70 milioni di euro e ha inseguito vanamente una quindicina di attaccanti, prima di arrivare a Okafor, ma proprio sulla sirena. Giovanni Manna, il diesse, si è preso il suo tempo, 40′, e ha spiegato: lo ha fatto con chiarezza, con spessore, con carattere e anche con umiltà. “Perché è giusto che si sappia. Non sono contento ma non vogliamo assolutamente proibirci di sognare. Il nostro obiettivo è la Champions, vero, ma Conte e i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario”.

Il bilancio

Capitolo primo, ovviamente: Kvara. “Lo ringraziamo per quello che ha fatto per il Napoli, abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata sia in estate che a novembre e dicembre. Siamo stati costretti a fare questa cessione perché eravamo ricattati. La volontà del calciatore ci ha portato a fare una cosa diversa. E’ andato via un giocatore importante, abbiamo provato a sostituirlo in maniera adeguata, ma non siamo riusciti a concretizzare le trattative che avevamo”.

Mercato bis

Pausa, guardando un attimo al futuro e ai rinnovi: “Con Olivera siamo a posto. Ha voluto fortemente rinnovare. Con Alex non siamo lontani. Ci rivedremo adesso. Anguissa ha un contratto che prevede due anni di opzione, abbiamo parlato con loro per fare un contratto nuovo”.

In difesa

A proposito, e il difensore? sta per rientrare Buongiorno ma pure là dietro non è successo nulla: “Con Danilo avevamo definito tutto. Su Comuzzo avevamo pensato di fare un investimento sul futuro, secondo noi ha una grande prospettiva. Abbiamo fatto un’offerta reale, quando abbiamo capito che non ci sarebbe stata la possibilità di negoziare, non siamo riusciti a portarla termine”.

Conte come sta?

Ecco, come se la passa l’allenatore della capolista senza rinforzi? “Non c’è da risanare nulla con l’allenatore che è focalizzato sul lavoro. Parlare troppo di mercato sminuisce quanto fatto finora. Questa squadra era reduce da un decimo posto, ha completato l’organico in estate e adesso ha consolidato una posizione in linea con il nostro obiettivo, ovvero tornare nelle competizioni europee dalla porta principale. Abbiamo perso un giocatore importante e dovevamo sicuramente fare meglio. Mi assumo la responsabilità di quanto siamo facendo”.

L’ala bruciata

E riassumendo, da Garnacho a Okafor, cosa è successo? “Ne abbiamo trattati tanti. Per Garnacho abbiamo fatto un’offerta importante allo United, eravamo molto vicini. Il calciatore – per lasciare la Premier a gennaio – voleva essere accontentato, noi non volevamo farlo. Se abbiamo una media salariale nello spogliatoio, mettere un calciatore con uno stipendio più alto, non è corretto. Con Adeyemi avevamo una bozza di accordo con il Dortmund, ho parlato con il calciatore, non era sicuro di voler venire. Non abbiamo voluto insistere. Chi viene qui, deve avere voglia di stare qui. Vogliamo giocare ogni tre giorni nella prossima stagione e siamo convinti di poter investire questi soldi per fare una rosa più forte. Saint Maximin era legato ad una questione burocratica che avevamo anche risolto”.

Ciao Kvar

Ma è sempre di lui che si parla, chiaro: “Lavoravano con il Psg da maggio. Non volevamo perdere il nostro calciatore, noi in questi mesi abbiamo provato il nostro massimo e non ci siamo riusciti. Siamo stati costretti a fare un’operazione che si è concretizzata a gennaio. Ma è normale parlare con il Psg da mesi. E quanto a Okafor, non entro nelle dinamiche con il Lipsia. Non è vero che non ha passato le visite. E’ un po’ indietro fisicamente rispetto ai nostri parametri. Ma su Kvara, avremmo potuto provare negli anni precedenti a rinnovare il contratto e ci avrebbe protetto da alcune dinamiche extra-calcio. Quando un giocatore vuole andare via, è difficile convincerlo a restare. Non potevamo trattenerlo”.

