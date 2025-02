CdS – Okafor a segno nel test, aspettando la condizione fisica

Nella giornata di ieri è andata in scena la conferenza stampa post mercato del ds del Napoli, Giovanni Manna, il quale ha toccato diversi temi, da Kvaratskhelia, a Garnacho, allo stesso Adeyemi, per poi fare il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche del neo arrivato Noah Okafor. E stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, subito dopo la conferenza stampa, nel pomeriggio a Castelvolturno si è tenuto un allenamento congiunto con il Giugliano, squadra che milita in terza divisione, un test per mettere benzina nelle gambe soprattutto per gli azzurri che in questa stagione non hanno impegni infrasettimanali. Ne avrà sicuramente beneficiato lo stesso Okafor, l’ormai ex attaccante prelevato dal Milan, che è andato così a segno siglando il suo primo gol in azzurro seppur non in un match ufficiale. Il calciatore svizzero ha anzitutto bisogno di ritrovare la migliore condizione atletica, venuta a mancare a causa di un infortunio muscolare rimediato lo scorso dicembre quando militava in rossonero. L’ultima presenza sul rettangolo verde risale a Milan-Genoa, prima di quel match aveva collezionato 2 presenze a seguito di acciacchi fisici, mentre nel recente passato è stato a disposizione sia nel derby andato in scena domenica, che con il Parma 2 settimane fa. Conte e il Napoli lo aspetteranno con i tempi giusti per far si che entri in condizione, e quasi sicuramente strapperà una convocazione per il match di domenica sera contro l’Udinese al Maradona.

Factory della Comunicazione