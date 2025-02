Factory della Comunicazione

Kvara più Osi tesoro estivo da Champions

Gli ex gemelli dello scudetto frutteranno al club 150 milioni: da Zirkzee a Veiga, nasce la nuova lista

La clausola di Victor si accende a giugno

S ettantacinque più 75 fa un capitale: 150 milioni di euro. È vero che le cessioni di Kvara e Osimhen avrebbero potuto fruttare 220 milioni un’estate fa, quella dell’offerta del Psg per il pacchetto completo dei gemelli-scudetto rifiutata da De Laurentiis pur di non sottrarre al primo Napoli di Conte anche Kvaratskhelia, ma la matematica non è un’opinione esattamente come la futura prospettiva di mercato. «Possiamo programmare e lavorare in modo diverso in vista dell’estate: investiremo gli introiti della vendita di Kvara e quelli che eventualmente riusciremo a ricavare nel prossimo futuro con altre cessioni. Se come speriamo riusciremo a centrare il nostro obiettivo di tornare in Champions, giocheremo ogni tre giorni e proprio ora dobbiamo dimostrare forza e solidità. Il Napoli deve prendere giocatori forti, giovani o più grandi». Manna già guarda al futuro.

Fonte: CdS