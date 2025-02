Areniello: “3 al mercato azzurro, in estate occhio a Zhegrova”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato della redazione 7Gold. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Milan è stata la squadra regina del calciomercato invernale in Italia?

“Assolutamente sì. Il Milan ha fatto un grandissimo upgrade sia a livello tecnico che di esperienza internazionale. Per questo gli do voto 9: ha saputo muoversi molto bene.”

Investendo così tanto a gennaio, il Milan ha confermato implicitamente Conceicao sulla panchina anche per la prossima stagione?

“Secondo me, no. Se il Milan non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League, per la dirigenza Conceicao avrà fallito. Da quanto ho capito, il suo contratto è di un anno e mezzo e non di sei mesi, quindi per esonerarlo a giugno ci sarebbe una penale da pagare. Diciamo che, sulla carta, oggi Conceicao è l’allenatore del Milan fino al 2026, ma deve arrivare in Champions.”

Passiamo all’Inter. I nerazzurri hanno fatto un solo acquisto: Zalewski dalla Roma. Che voto dà al loro mercato?

“Io do un 6. L’Inter ha completato la rosa sostituendo Buchanan con Zalewski, ma il grande rammarico è non essere riusciti a cedere almeno uno tra Arnautović e Correa. Se l’Inter fosse riuscita a vendere un attaccante, sarebbe andata su Domenico Berardi del Sassuolo.”

Parliamo del Napoli, attuale capolista. Ieri il direttore sportivo Manna si è assunto la responsabilità di un mercato deficitario. Cosa è successo in casa azzurra? Che voto dà al loro mercato?

“Manna ha confermato le indiscrezioni uscite nelle settimane precedenti. La Fiorentina ha sempre chiesto un’offerta fuori mercato per Comuzzo, quindi il Napoli ha perso tempo dietro una trattativa destinata a fallire, visto che non erano disposti ad arrivare a certe cifre. Per questo do una pesante insufficienza: un 3. Anche la trattativa per Garnacho era ben avviata, ma il ragazzo non aveva mai detto sì e ha poi alzato le richieste economiche, ma le modalità erano le stesse di Comuzzo: lo United non è mai sceso sotto i 65 milioni, mentre il Napoli ne offriva 55 nella speranza che calassero le pretese. È la loro politica, come abbiamo già visto in passato con McTominay e con Lukaku.”

Manna ha anche dichiarato che il Napoli si è sentito quasi ricattato da Kvaratskhelia nelle settimane precedenti. Il club si è fatto trovare impreparato sulla sua cessione?

“Sì, perché il rapporto era ai minimi storici da mesi, anche con Conte. Il tecnico pretende totale dedizione al progetto, mentre Kvaratskhelia non era più pienamente coinvolto. Il Napoli ha provato più volte a rinnovare il contratto ma il ragazzo non ha voluto sentire ragioni.”

E il mercato della Juventus?

“Do un 6, massimo 6,5 di stima. È arrivato Kolo Muani, ma in prestito secco, quindi a giugno dovranno trattare da zero con il Paris Saint Germain. Se il ragazzo farà bene, il club francese chiederà almeno 80-90 milioni, la cifra che ha speso per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte. Anche in difesa la Juve ha puntato su scommesse, come Lloyd Kelly, che poteva prendere sei mesi fa a parametro zero.”

Alcuni dei nomi trattati dal Napoli a gennaio potrebbero tornare di moda in estate?

“Sì, attenzione a Zhegrova. Anche Mattia Zaccagni della Lazio è stato sondato, e il Napoli potrebbe fare un nuovo tentativo, visti anche i buoni rapporti tra i due club e l’agente del ragazzo. Il club azzurro avrà bisogno di almeno 18 titolari per affrontare la Champions League.”

Oggi si gioca Fiorentina-Inter, gara di recupero. I nuovi acquisti non potranno giocare, così come quelli ceduti. Non sarebbe stato opportuno fare una deroga al regolamento?

“No, perché avrebbe creato polemiche. Anche nel recupero Bologna-Milan qualcuno avrebbe potuto chiedere lo stesso trattamento. È vero che la Fiorentina ha solo 14 giocatori di movimento disponibili, ma cambiare il regolamento in corsa avrebbe generato discussioni. Piuttosto, si può lavorare su una modifica per il prossimo anno.”