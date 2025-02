Rivivi il live- Manna in conferenza: “Adeyemi non è voluto venire. Siamo stati quasi costretti a vendere Kvara, Danilo l’avevamo chiuso ma ha fatto una scelta di vita”

Premere f5 per aggiornare

Factory della Comunicazione

Su Billing

“Le scelte che facciamo con il mister sono condivise. Noi abbiamo sostituto Folorunsho con Billing che ha bisogno di entrare nel gruppo. La volontà di prendere un difensore in più era una scelta condivisa ma poi è saltato. Qui lavora il Napoli non Manna, De Laurentiis o Conte”.

Sul prossimo mercato

“Sul modulo e sulle questione tattiche se ne occupa l’allenatore. Il Napoli deve prendere giocatori forti. Per farvi un esempio, Dorgu l’abbiamo trattato per l’estate ma se il Manchester United offre quella cifra noi non possiamo di certo dirgli di aspettarci. Noi dovevamo sostituire Kvara e non l’abbiamo fatto come volevamo, ma quest’estate abbiamo sbagliato poco e lo stiamo vedendo tutti. Fare lo step in più e inserire Garnacho, vuol dire mettere nello spogliatoio un giocatore in un gruppo che si sta facendo il culo da mesi. Se si vola troppo in alto, quando si cade ci si fa male. Quello che sta facendo questo gruppo nessuno se lo sarebbe mai immaginato”.

Su Kvara e sul rinnovo mancato

“Avremmo potuto rinnovarlo negli anni precedenti per evitare quello che è successo. Quando una persona vuole andare via è difficile trattenerlo. Chiunque sta qui deve volerlo”.

Su Osimhen

“L’anno scorso io ho iniziato a Napoli a giugno e ho iniziato a step. Abbiamo preso il miglior allenatore che c’era sulla piazza e abbiamo concretizzato tutte le idee dopo la cessione di Osimhen. Quest’anno possiamo programmare in anticipo grazie alla cessione di Kvara, dobbiamo essere organizzati e precisi come si fa nei club dove si programma”.

Su Rafa Marin

“Rafa Marin viene da un settore giovanile importante. Volevamo accontentarlo perchè avevamo i documenti fatti con il Villareal ma non essendo arrivato alcun difensore è rimasto. Su Yeremay l’abbiamo visionato come tanti giocatori”.

Su Okafor

“Non è vero che non ha passato le visite. E’ un pò indietro soprattutto per i nostri parametri perchè lavoriamo in un certo modo”.

Su Kvara

“Kvara tratta con il Psg da maggio dell’anno scorso. Noi in questi mesi siamo arrivati al nostro massimo e siamo stati costretti a cederlo”.

Su Garnacho e gli altri obiettivi

“Garnacho ci piace e abbiamo fatto un’offerta molto importante allo United. Il calciatore voleva essere accontentato economicamente ma per noi non era corretto nei confronti dei calciatori che stanno lavorando bene dall’inizio dell’anno. Adeyemi non è voluto venire adesso e non abbiamo voluto insistere. Io non devo convincere nessuno a venire a Napoli. I soldi di Kvara li useremo l’anno prossimo per rinforzare la rosa. Per Saint Maximin sono successe cose burocratiche ma ci abbiamo provato fino all’ultimo”.

Su Comuzzo e Danilo

“Con Danilo avevamo chiuso tutto e ci aspettavamo arrivasse, poi ha fatto una scelta di vita diversa. Per Comuzzo la Fiorentina non ha accettato e voluto negoziare. Non siamo contenti del mercato perchè le aspettative sono alte ma non dobbiamo sminuire il nostro lavoro”.

Sui rinnovi

“Il contratto di Olivera è fatto. Alex anche vuole rinnovare e ci rivedremo nelle prossime settimane. Nei prossimi mesi riparleremo anche con Frank”.

Che è successo al Napoli perchè non ha sostituto di Kvara

“Buongiorno a tutti grazie ad essere qui. Ci tenevamo a chiarire certe dinamiche che in questi giorni abbiamo letto. Per quanto riguarda Kvara, noi lo ringraziamo per quello che ha dato alla città e ai tifosi. A dicembre ci siamo visti e costretti a fare questa cessione in questa finestra di mercato, siamo stati quasi ricattati. Abbiamo trattato un rinnovo importante ma la volontà del calciatore ci ha portato a prendere una strada diversa. Il Napoli ha provato a sostituirlo in modo adeguato, non siamo riusciti a concretizzare delle trattative che volevamo perchè a gennaio c’è un parametro diverso”.

La finestra di mercato invernale si è conclusa lunedì sera. In casa azzurra qualche mugugno per dei mancati arrivi che avrebbero potuto rendere più competitiva la rosa di mister Conte. Per rispondere ai giornalisti in merito agli argomenti in questione, oggi, 5 febbraio, alle ore 11:30, il ds del Napoli, Giovanni Manna, risponderà aalle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

A cura di Emanuele Arinelli