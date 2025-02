Per il procuratore Di Domenico Okafor è veloce e scattante ma deve migliorare in una fase

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca di Domenico

“Okafor? Se ricordate Italia-Svizzera giocata a Roma, lui fece una grandissima partita. Ha una grandissima esperienza internazionale, ha le qualità per giocare in una top, purtroppo però bisogna saperlo gestire. E’ esplosivo e veloce, sono queste le sue doti principali ed è bravo anche nel gioco aereo. Conte è l’allenatore giusto per far ripartire la sua carriera, ma bisogna gestirlo bene. A Napoli bisogna saperci vivere e bisogna essere un professionista al 100%, lui deve dimostrarlo, ma le qualità non si discutono. Okafor è un giocatore che deve ritrovare il ritmo e deve capire il gioco di Conte. Il tecnico del Napoli vuole che la squadra giochi con intensità, e Okafor è mancato in questo particolare nell’ultimo periodo. Le situazioni uno contro uno sa gestire, ma il volume di corsa deve ritrovarlo. Se riesce a ritrovare questa qualità può essere molto utile e verso la fine della stagione può dare qualcosa in più.

Okafor nel Salisburgo non faceva molto possesso palla perché la squadra gioca diversamente e proprio in questo deve migliorare il ragazzo. Nel calcio di Conte la fase difensiva è importantissima e se lo svizzero riuscirà a farla con intensità e disciplina può fare bene. Credo che lo scouting del Napoli e in particolare Giovanni Marra lo abbiano valutato bene e sono sicuro che anche Conte lo gestirà al meglio.

Nel Milan non ha avuto grande minutaggio per cui Okafor ha bisogno di tempo per entrare negli automatismi del Napoli, ma il ragazzo ha esplosività, velocità e dinamica nel gioco. Certo, per giocare nel Napoli non basta solo questo, serve soprattutto fare bene la fase difensiva.

Problemi fisici? Credo li abbia superati, non credo affatto che il Napoli abbia preso un giocatore con problemi fisici.

Okafor può iniziare anche da esterno e poi variare, può anche giocare al posto di Lukaku se ha bisogno di rifiatare. Con lui in campo, Conte ha la possibilità di variare il sistema a partita in corso”.