Okafor può essere decisivo nei momenti che contano, ecco come

Il Napoli ha un nuovo rinforzo, si tratta dell’attaccante arrivato in prestito dal Milan, Noah Okafor, che ha svolto ieri il suo primo allenamento in maglia azzurra, e c’è un dato interessante che lo riguarda, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E non è tutto. La sua capacità di essere decisivo nei momenti che contano emerge anche dal fatto che ben 5 delle sue 7 reti in Serie A sono arrivate negli ultimi dieci minuti di gioco (dall’81’ in avanti, minuti di recupero inclusi). Solo Thuram dell’Inter, con 8 gol, ha fatto meglio di lui in questa speciale classifica. Una sfida nella sfida, anche per lo scudetto. «Sono molto felice, non vedo l’ora» ha detto ad alcuni tifosi che ieri sera l’attendevano all’esterno dell’hotel Parker’s, dove alloggerà per i primi giorni. E il 9, che ha scelto senza paura, l’ha definito un «bel numero», con un sorriso furbo. Da uomo last minute”.

Factory della Comunicazione