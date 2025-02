Napoli, ora tocca alle comparse: basteranno a tenere testa all’Inter?

Antonio Conte si aspettava qualcosa di più dal mercato di riparazione, è ovvio, ma anche in quello estivo non sono mancati i punti interrogativi. Il più grande porta il nome di Rafa Marin, mai impiegato in Serie A e anche in Coppa Italia non ha offerto prestazioni memorabili. Alla lista di coloro che ancora non hanno giocato un minuto nel nostro campionato con la maglia del Napoli si sono aggiunti Hasa, Billing, Okafor e Scuffet. Non dimentichiamoci anche di Simeone, Raspadori, Spinazzola: non sono mostri sacri del calcio, ma per tenere testa all’Inter altre 15 partite possono bastare. Restano i dubbi su chi possa sostituire Politano o Neres: prima il brasiliano entrava dalla panchina e spaccava le partite, ora è titolare e dietro di lui non c’è nessuno. Conte è bravo a tirare fuori il meglio dal materiale umano a disposizione e dovrà farlo anche con chi fin qui è stata una mera comparsa. Non ruota molto gli uomini, è vero, ma cambia spesso modulo a gara in corso e potrebbe creare occasioni da sfruttare dai panchinari.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino