“Napoli, Okafor non basta: sul mercato obiettivi non raggiunti ma si può tenere il primato”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha commentato ai microfoni di Stile TV il mercato del Napoli, concluso con l’arrivo di Noah Okafor dal Milan.

“E’ innegabile che il Napoli aveva delle indicazioni di Conte nel reperire un’alternativa a Kvaratskhelia oltre a quella di un difensore perché da sempre lui chiede un difensore in più in rosa. Ed è innegabile che il Napoli non sia riuscito a centrare gli obiettivi indicati dall’allenatore. Poi, il mercato è diventato una moda perché quello di riparazione è riservato alle squadre che hanno dimostrato delle lacune e che hanno bisogno appunto di riparare qualcosa. C’è anche da dire che Conte aveva detto che non voleva operazioni tanto per fare numero ed è una grande cosa questa perché dà alla società una serenità che diversamente non ci sarebbe. Faccio un esempio: devo trovare un’alternativa a Kvaratskhelia, l’allenatore indica Garnacho per cui o si chiude Garnacho oppure niente. L’operazione Okafor è fatta tanto per dire alla piazza che si è fatto qualcosa, ma è innegabile che il Napoli non abbia centrato gli obiettivi indicati dal tecnico e bisogna prenderne atto. Ma, voltiamo pagina perché il Napoli è primo in classifica con una rosa che non ha avuto Kvaratskhelia, con una rosa che ha perso Buongiorno e che recupererà a breve per cui il problema difensore c’è e non c’è. Anzi, l’indisposizione di Buongiorno è servita a far emergere il valore di Juan Jesus. Le conferenze stampa non servono, danneggiano più che essere utili. Il Napoli è squadra solida, viva, strutturata in maniera importante e può reggere fino alla fine”.