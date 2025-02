Napoli e Inter nella sfida scudetto: un risiko statistico a trazione apotropaica

Il 2 marzo 2025 c’è Napoli – Inter, il big match scudetto, mentre il calciomercato ha infiammato la gola di giornalisti e tifosi, meglio pensare alle statistiche, che in fondo, non mentono mai, soprattutto quando sulla panchina c’è Antonio Conte, ex allenatore dell’Inter e della Juve, che con entrambe ha sigillato il Tricolore.

Le scommesse sportive di Serie A in diretta su Betfair mettono il Napoli vincente scudetto a 2.2, una quota impensabile alla prima giornata, quando i Partenopei hanno perso 3 – 0 contro il Verona. Non tutto è così facile come sembra, però, perché a tenere testa agli Azzurri c’è un Biscione sublime, capace di fare grandi cose, persino di ripetere l’impresa Triplete come nel 2010, quest’anno. A dircelo sono le statistiche e soprattutto la deontologia apotropaica che caratterizza i tifosi napoletani: scaramanzia tattica prima di tutto.

Il Napoli domina al Maradona e ha la migliore difesa del campionato

Nelle prime 23 gare di campionato il Napoli ha vinto 17 match, di cui 9 in casa, ed è proprio al Maradona che i Partenopei mantengono il record stagionale di punti, rivelandosi il miglior club di Serie A tra le mura casalinghe. Soltanto 2 le sconfitte in casa nelle prime 11 gare.

Un’altra statistica che differenzia gli Azzurri come i migliori in Serie A riguarda il reparto difensivo, perché il Napoli è la squadra che ha subito meno gol: 16, nei primi 23 match.

Il fattore Lukaku e gli altri bomber Azzurri

Buone le statistiche di Lukaku, il terzo miglior assist man di Serie A con 6 assist e 9 gol segnati, che lo rendono il miglior bomber del Napoli.

Se togliamo il “francese” Kvara con 5 reti e 3 assist, resta un ottimo Anguissa con lo stesso score, più McTominay con 5 reti e 2 assist. C’è ancora tanto lavoro da fare per il girone di ritorno, ma sono presenti tutti i buoni presupposti per un campionato strepitoso.

Verso Napoli – Inter: il calendario dei due club

Un altro dei vantaggi del Napoli è (paradossalmente) quello di non dover affrontare la Coppa Italia o gli impegni UEFA, a differenza del Biscione, che ha un calendario più intenso non solo fino alla sfida scudetto del 2 marzo al Maradona, ma anche nelle settimane successive.

Nel mese di febbraio il Napoli dovrà affrontare in campionato Udinese, Lazio e Como: tutte sfide difficili, ma con un buon tempo di recupero.

I Nerazzurri cominciano con il recupero contro la Fiorentina, quando la gara fu sospesa per il malore di Bove, per incontrare di nuovo la Viola in campionato, prima della Juve. Dopo c’è il Genoa e la sfida di Coppa Italia contro la Lazio: insomma, un periodo intenso con troppo poco tempo per recuperare le energie.

Le quote calcio di Serie A in live streaming su Betfair seguiranno Napoli – Inter in diretta, un match alla pari, con Antonio Conte che incontra un suo ex club, pronto a vincere sulla panchina degli Azzurri. Il Napoli punta dritto al quarto scudetto e per riuscire nell’impresa dovrà distruggere l’armata di Inzaghi, in un risiko statistico che promette colpi di scena fino a fine campionato.