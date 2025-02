Il mercato di gennaio di Adl nei 5 anni dove si lottava per lo scudetto

Il Napoli chiude il calciomercato invernale con il colpo Noah Okafor, attaccante svizzero che arriva in azzurro in prestito dopo un anno e mezzo di militanza con la maglia del Milan.

Non una sessione entusiasmante per il club azzurro e i tifosi napoletani: Antonio Conte ha perso quattro pedine tra Caprile, Folorunsho, Zerbin e soprattutto Kvaratskhelia (venduto al Paris Saint Germain per oltre 70 milioni) e si è ritrovato in squadra Scuffet, Billing, Hasa oltre lo svizzero ex rossonero.

Colpi che non fanno di certo volare la fantasia della piazza: i napoletani si aspettavano almeno un colpo a effetto dopo la cessione faraonica del georgiano, per rimpiazzare il buco nella rosa a disposizione e per inseguire il sogno scudetto che è l’unico vero obiettivo a febbraio ormai cominciato.

Ma le sessioni di calciomercato invernali non esaltanti non sono una rarità per il Napoli di De Laurentiis, soprattutto quando la squadra è impegnata nella corsa per il titolo.

2010/11

Il Napoli di Mazzarri è secondo in classifica, gli azzurri inseguono il Milan ma quell’inverno arriveranno solo Victor Ruiz e Mascara.

Due colpi che non aiuteranno la rimonta. Saranno 9 i milioni spesi a gennaio, gli azzurri chiuderanno al 3° posto in classifica dietro Milan e Inter.

2012/13

Al giro di boa della stagione, il Napoli è 2° in classifica e insegue la Juventus a -5. Saranno i bianconeri ad aggiudicarsi il campionato, in dotazione a Mazzarri arriveranno Armero e Rolando oltre al ritorno in azzurro di Emanuele Calaiò.

Anche quella volta non bastarono per il successo con gli azzurri che finiranno poi secondi a -9 dalla capolista. Il club spese appena 2 milioni in quella sessione.