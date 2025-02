Fratini sicuro: “Tra Okafor e Raspadori scelgo l’italiano: che senso ha metterlo mezzala?”

Michele Fratini, dirigente sportivo e talent scout, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Kvaratskhelia non è stato sostituito al meglio, ma lui è come Salah: anche a giugno, uno così non lo trovi. É fortissimo. A sinistra c’era Sottil: sarebbe stato meglio di Okafor. Quest’ultimo, classe 2000, attaccante, nasce come punta centrale e, se serve, può fare anche la seconda punta. Rapido, ha mole fisica. Ha avuto un infortunio non bello. Naturalizzato in Svizzera, è un nazionale che, tuttavia, deve ancora dimostrare. Non è un esterno classico, anzi: nasce prima punta e tende a stare centrale. Come Raspadori? Non proprio. Una domanda che mi pongo è questa: vedere Raspadori mezzala, ha senso? Nasce addirittura centravanti: in quel di Sassuolo, ha messo in panchina Caputo da giovanissimo. Può fare il trequartista alla Di Natale. Tra i due, Okafor è più adatto a giocare sulla fascia? Io userei Raspadori tutta la vita. Non è un caso che Spinazzola sia stato schierato come esterno alto, perché ha fatto anche quel ruolo. Per versatilità ed impegno, con me giocherebbe sempre Spinazzola. Per l’estro e la fantasia, invece, scelgo Raspadori. Meglio Okafor o Allan Saint-Maximin? Il secondo. Su Comuzzo dico che quando è arrivato Fagioli dalla Juventus ho pensato che questo passaggio potrebbe aver aperto una corsia futura per l’arrivo in bianconero del difensore. La Fiorentina è avvezza ad avere rapporti professionali con la Juventus. I fatti dicono questo. La Juventus ha fatto meglio? Non direi. Però Manna, al suo primo anno da ds di una top, oggi è primo in classifica ed è primo con un budget di gran lunga inferiore a quello stanziato dalla Juve e utilizzato da Giuntoli in questa stagione. É difficile giudicare una squadra prima in classifica. La Juventus non è un esempio calzante: ha speso più di tutti in estate ed ha continuato a spendere in inverno, a dimostrazione d’aver sbagliato il mercato di inizio stagione. Per quanto riguarda i talenti di grande prospettiva che mi sento di suggerire, segnalo il figlio di Gianluca Comotto (Christian Comotto, centrocampista del Milan, ndr) e un altro ragazzo, un classe 2007 dell’Empoli: si chiama Andrea Orlandi“.

