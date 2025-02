Ci sono chance per tutti: è il diktat di Conte

Nell’arco di una stagione, un’occasione ci sarà per tutti. Spinazzola è l’ultimo ad averne avuto conferma. È la lezione di Conte, un messaggio chiaro rivolto alla rosa: «Tutti avranno le proprie chance, l’importante è farsi trovare pronti». Ne scrive oggi il CdS. Gilmour, Juan Jesus, ora Spinazzola. Spinazzola è tornato quello di un tempo. Contro la Roma ha segnato un gol bellissimo, d’esterno destro. L’infortunio dell’uruguagio ma anche la duttilità, la capacità di agire terzino o più in avanti, hanno convinto Conte a puntare di nuovo su di lui. Gilmour è stato prezioso in pieno autunno quando Lobotka è stato costretto a fermarsi. Accettando le gerarchie, i giocatori sanno che ogni occasione è preziosa e va sfruttata. Può raccontarlo anche Juan Jesus, titolare accanto a Rrahmani nelle ultime sette, di nuovo protagonista dopo l’infortunio di Buongiorno. C’è spazio per tutti: per Raspadori in gol col Venezia, tre punti preziosi che nell’arco di una stagione possono pesare, per Simeone che con la Juve ci mette la faccia in tutti i sensi a costo di farsi male sul serio o, ancora, per Ngonge che fa doppietta col Palermo in Coppa Italia, per Mazzocchi che rincorre tutti, per Neres che prima di diventare titolare era l’arma vincente delle riprese. Altre quindici finali, ci sarà bisogno di tutti. Esiste solo il noi: è il diktat di Conte.

Factory della Comunicazione