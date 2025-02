Scarlato: “Delusione per il pareggio, ma il bicchiere è mezzo pieno: il Napoli ha dato continuità”

1 Football Night, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore, già primo capitano del De Laurentiis: “Pareggio con la Roma? , programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore, già primo capitano del Napoli di: “Pareggio con la

Certo, c’è un po’ di rammarico per il risultato finale, ma considerando che in queste tre partite sono arrivati sette punti, si può comunque parlare di un buon bottino. Io vedo il bicchiere mezzo pieno perché ilsta dando continuità ai risultati. Mi sembra che abbia ottenuto sette vittorie consecutive prima del pareggio di ieri, quindi è comunque un buon bottino. Certo, la partita era praticamente vinta e ci si stava avvicinando all’ottava vittoria di fila, quindi un po’ di rammarico c’è. Forse nel secondo tempo c’è stato un calo e i migliori in campo non sono riusciti a incidere come avrebbero voluto. Nel secondo tempo ilnon ha mai creato vere occasioni offensive e non ha mai messo in difficoltà la. Poi, con l’ingresso di, il pericolo è aumentato. Nessuno si aspettava che alla fine sarebbe arrivato. Non so se sia una scelta di ripiego, ma è chiaro che, non riuscendo a prendere i giocatori di cui si è parlato finora, ilha puntato su un altro profilo. È comunque un ottimo giocatore, molto talentuoso, ma è stato chiuso daal. Se non giocava lì, non so quanto spazio potrà trovare al. Sicuramente è un ripiego, ma chissà, potrebbe dare una mano nella corsa verso lo scudetto. Ilsta creando tutti i presupposti per vincere il campionato. È normale che debba mantenere questo ritmo fino alla fine. Anche l’ha le sue difficoltà, con tanti impegni tra campionato e coppe. Ilha solo lasu cui concentrarsi, quindi può gestire meglio le energie. Tuttavia, per competere fino alla fine, serviva integrare la rosa nei punti dove c’erano delle mancanze. Detto questo, oggi ilha tutti i numeri per vincere lo scudetto. Come dicevo prima, bastava poco per integrare questa rosa. Secondo me serviva un altro difensore e forse anche un centrocampista.non lo conosco benissimo, quindi non saprei dire cosa possa dare in più alla squadra. Ho visto delle difficoltà sugli esterni:, ad esempio, è un ottimo giocatore, ha grande voglia e determinazione, ma nella rosa delsi notano certi limiti perché gli altri sono di un livello superiore. Non aver rinforzato alcuni reparti può essere un problema, ma ora ildeve solo rimboccarsi le maniche e pensare al campionato, cercando di tirare fuori il massimo dai giocatori a disposizione. Penso a… giocatori che potrebbero trovare più spazio.indebolito? No, anzi, è cresciuto sotto il profilo della mentalità e della consapevolezza. Si è rafforzato da questo punto di vista. Certo, se qualcuno ha un infortunio o un calo fisico, si può andare in difficoltà perché in alcuni ruoli le alternative non sono all’altezza.sta sostituendo bene, ma qualche problema a centrocampo potrebbe emergere. Tuttavia, sotto l’aspetto mentale e fisico, ilsta migliorando. Nelle ultime partite ha cambiato atteggiamento: ora aggredisce più alto, non aspetta l’avversario nella propria metà campo. Sono segnali di una condizione fisica e mentale ottimale e questo è molto positivo. Quindi, in sintesi, ilè cresciuto dal punto di vista mentale, ma si è indebolito nella rosa perché avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo in più dopo la partenza di“.