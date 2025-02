Probabilmente non sarà contento, ma nessun polverone

Il mercato è finito, probabilmente Conte si aspettava qualcosa di più, ma ora ha un compito da portare avanti, raggiungere gli obiettivi e, chissà, qualcosa di più, visto che guida una squadra prima in classifica. Non si tratta certo di affronto nei suoi confronti. Scrive Il Mattino: “Era certo che De Laurentiis lo avrebbe accontentato, ma non si erano fatti i conti con i veti dei club, con i prezzi altissimi, con le difficoltà a spostare i calciatori a gennaio. […] Basteranno i 15-16 uomini che ha a disposizione per raggiungere l’impresa? Tutto grava sulle spalle di Conte, adesso. No, non è sereno. Anche per quegli arbitraggi e quelle decisioni che lui sa cosa significano e che hanno condizionato il risultato di Roma. Ecco, colpisce il silenzio del club, mentre l’Inter ha fatto già sentire la sua voce. Antonio è teso e non potrebbe che essere così. Da oggi, c’è solo l’Udinese. Basta parlare del mercato. Solo questa partita, c’è l’avversario, c’è il Napoli. Non farà polemiche, non intende alzare polveroni. Almeno, per adesso. La squadra è rinata con lui e lui è il condottiero: non può essere certo il primo a dare scossoni. I toni saranno sempre bassi, ma voleva dei rinforzi (e tutti eravamo certi che sarebbe stato accontentato) per rendere il duello con l’Inter più ad armi pari.”

