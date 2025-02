Prima lo sprint poi l’assalto a Zirkzee & co. Per il mercato estivo pronti anche i 75 milioni di Osimhen

Conte ha già affrontato il discorso del mercato del futuro. D’estate. Ha spiegato già dopo il Torino che se l’obiettivo del ritorno in Champions sarà centrato, per giocare in Europa, in campionato e in Coppa Italia avrà bisogno di un bel po’ di acquisti. E di risolvere i problemi, non di eliminarli, come ha detto alla vigilia della trasferta con la Roma, parlando della cessione di Kvara. Il Napoli, insomma, dovrà mettersi al lavoro da domani per arrivare a giugno con le idee chiare esattamente come nel 2024. Un nome che piace, e tanto, è quello di Zirkzee, 23 anni, alla prima stagione al Manchester United con poche soddisfazioni finora. Un talento indiscutibile, il gioiello della stagione da Champions del Bologna, alle prese con un impatto non esattamente straordinario con il nuovo mondo: 35 presenze finora coppe comprese, 4 gol. Titolare in Premier 8 volte su 24 e 4 su 8 in Europa League. In attacco, occhi anche su Lucca dell’Udinese. Presumibile che il Napoli tornerà alla carica per Comuzzo con la Fiorentina: la richiesta invernale di 40 milioni, orientata anche dagli umori di una piazza che non avrebbe accettato di buon grado la cessione di un altro giovane dopo Kayode, potrebbe scendere a fine stagione. Poi, l’esterno: i nomi nel mirino per un dopo Kvara credibile sono gli stessi di gennaio. Più Zhegrova. Per il centrocampo nuovamente nei radar Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Sudakov dello Shakhtar.

Fonte: CdS