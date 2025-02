Napoli-Udinese: le statistiche, i precedenti e le probabili formazioni

Ritorno al Maradona per il Napoli nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Archiviato il pari beffa al fotofinish contro la Roma, risultato che ha impedito di sfruttare il mezzo passo falso dell’Inter nel derby e di allungare in vetta, gli azzurri riceveranno a domicilio l’Udinese domenica 9 febbraio alle ore 20.45.

Factory della Comunicazione

Una sfida sulla carta non troppo impegnativa per la squadra di Conte, desiderosa di estendere la favorevole tradizione casalinga contro i friulani per continuare a coltivare il sogno del quarto titolo. Di seguito dove vedere Napoli-Udinese, le probabili formazioni, le statistiche sul match e le ultime notizie.

Napoli-Udinese: le informazioni

Partita: Napoli-Udinese

Dove: stadio Diego Armando Maradona

Quando: domenica 9 febbraio

Orario: 20:45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Competizione: Serie A

Gara casalinga prima di una doppia trasferta insidiosa per gli azzurri, chiamati ad affrontare Lazio e Como nei due week end successivi. I friulani ospiteranno invece l’Empoli.

Dove vedere Napoli-Udinese in tv e streaming:

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv e streaming esclusiva ancora una volta su Dazn, il collegamento dal campo inizierà come al solito circa mezz’ora prima del fischio d’inizio. L’incontro non sarà visibile su Sky.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni:

Dopo la convocazione dell’Olimpico con allegata panchina, Alessandro Buongiorno dovrebbe finalmente ritrovare una maglia dal 1’ al centro della difesa. Il processo di riatletizzazione post infortunio alla schiena sembrerebbe terminato e perciò filtrerebbe ottimismo per un suo ritorno in campo tra i titolari. Per il resto spazio al solito undici, ad eccezione di Mathias Olivera, ancora ai box per almeno 2-3 partite. Al suo posto nessun dubbio: ci sarà di nuovo Leonardo Spinazzola, man of the match contro i giallorossi, a spingere sulla fascia sinistra.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Politano, Lukaku. All. Conte

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Zemura; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. All. Runjaić

Napoli-Udinese, le statistiche e i precedenti

Compagine storica della Serie A l’Udinese. Tantissime le sfide tra le due squadre in massima serie, ben 85, per un bilancio complessivo che vede il Napoli decisamente in vantaggio con 37 vittorie. 31 i pareggi e 17 le sconfitte. Dato curioso questo, perché di fatto la quasi totalità dei successi dei bianconeri, 14, è stata collezionata lontano dal Maradona, vero e proprio tabù.

Qui la squadra friulana non vince addirittura dalla lontana stagione 2010/11 grazie a un 2-1 targato dalla legge degli ex Inler-Denis. Da quel momento buio totale: l’Udinese è infatti stato capace di fermare il Napoli sul pari per solo una volta nel 2013/14, prima di incassare ben 10 sconfitte consecutive, l’ultima per 4-1 nella scorsa annata. Precedenti dunque più che benevoli per la squadra di Conte, decisa a cancellare l’inciampo dell’Olimpico e a ritrovare subito i tre punti.