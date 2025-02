Milanese: “Okafor al posto di Kvara? Giusto così! Il Napoli ha un potenziale incredibile”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, direttore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Inter ed Empoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Che giudizio dà al mercato del Napoli?

“Il Napoli ha fatto bene. Posso capire la decisione di sostituire Kvara con Okafor, ci sono delle considerazioni da fare. Per esempio, il brasiliano sarebbe finito in panchina se fosse stato acquistato un altro esterno per una cifra importante, ma il problema è che Neres è esploso e non sarebbe stato giusto interrompere il suo percorso di crescita. Magari uno strapagato non sarebbe stato subito pronto come il brasiliano.

Napoli, a mio avviso, ha un potenziale incredibile. Se il gruppo rimane compatto, possono arrivare a risultati importanti, a vincere lo Scudetto. Sarà interessante vedere come si comporteranno nei prossimi mesi, dove si capirà se la squadra è pronta per lottare fino alla fine.” Più in generale, il, a mio avviso, ha un potenziale incredibile. Se il gruppo rimane compatto, possono arrivare a risultati importanti, a vincere lo Scudetto. Sarà interessante vedere come si comporteranno nei prossimi mesi, dove si capirà se la squadra è pronta per lottare fino alla fine.”

Inter e Napoli sono le uniche due squadre che si contenderanno lo scudetto?

“Ogni anno ci si aspetta che squadre come l’Atalanta possano inserirsi nella lotta, ma è difficile pensare che altre formazioni possano realmente competere. Milan e Juventus fanno fatica, la Juventus ha fatto un mercato complicato, mentre l’Inter e il Napoli sono quelle che sembrano avere qualcosa in più. Certo, il Milan potrebbe sorprendere anche in virtù di un ottimo mercato di riparazione, ma la lotta per lo scudetto sarà probabilmente roba per Napoli ed Inter.”

Cosa pensa delle cifre che si sono sentite per Comuzzo?

“40 milioni di euro solo perché gennaio è sempre un mese complicato per il mercato. Le cifre sono gonfiate, e i club tendono a chiedere molto di più per i giocatori migliori. 40 milioni per un difensore in gennaio sono troppo. È un mercato che spesso non riflette il valore reale dei giocatori, perché le squadre non vogliono vendere i pezzi pregiati e per ottenere un giocatore di valore bisogna sempre pagare un prezzo molto alto.”