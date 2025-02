Mercato, nelle idee per il dopo-Vlahovic la Juve pensa anche ad Osimhen

Tuttosport stamane in edicola fa il punto sul mercato invernale della Juventus, chiuso con gli arrivi di Kelly in difesa e Kolo Muani in attacco. Il francese, giunto in bianconero dal Psg con la formula del prestito secco, sembra aver già convinto Thiago Motta visti i tre gol messi a segno nelle due sfide contro Napoli ed Empoli. Tuttavia, la dirigenza juventina non ha potuto ottenere clausole per garantirsi il calciatore a lungo termine.

Servirà allora far cassa, e fra gli indiziati a salutare Torino dovrebbe esserci Dusan Vlahovic, che la Juventus difficilmente potrà trattenere oltre la prossima estate considerati l’alto ingaggio e la scadenza del contratto al 2026. Di qui due strade pur di non perdere il serbo a parametro zero: uno scambio alla pari col Psg per aggiudicarsi Kolo Muani o la cessione al Barcellona, interessato al profilo dell’ex Fiorentina.

Factory della Comunicazione

Fra le alternative per la Vecchia Signora, si fanno i nomi di Gonçalo Ramos sempre del PSG e Victor Osimhen, destinato a rientrare al Napoli al termine della stagione dopo il prestito annuale al Galatasaray. Due profili apprezzati dal dt Cristiano Giuntoli.