“Inter e Napoli due pareggi diversi. Okafor? Non so quanto sia necessario”

Stefano Agresti, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “I pareggi di Inter e Napoli sono diversi, al 93’, se non si fosse arrivati a due pareggi, il vantaggio degli azzurri sulla squadra di Inzaghi sarebbe stato il doppio. Però le partite dicono che i nerazzurri hanno meritato ampiamente di pareggiare, al di là delle lamentele di Inzaghi che non hanno trovato conferma nell’Aia, visto che per i vertici arbitrali non c’era rigore su Thuram. L’Inter non ha giocato un buon primo tempo, ma nel secondo ha fatto valere la sua superiorità rispetto al Milan. Per quanto riguarda Roma-Napoli, invece, gli azzurri hanno rischiato molto meno dei rossoneri, concedendo quella rete nel finale in una gara in cui gli azzurri avrebbero potuto mettere in cascina due punti in più. Okafor ha fatto poco o niente nel Milan, sarebbe una scommessa più sul passato del ragazzo che sul presente, visto che a Milano non si è ambientato per niente. É una scommessa, insomma, ma probabilmente lo stesso sarebbe stato per Saint-Maximin che ha più qualità e corsa dello svizzero ma che ha avuto un percorso di carriera abbastanza accidentato e in negativo rispetto al talento. Diciamo che Okafor sarebbe un’arma in più per Conte, ma visto che il Napoli dovrà giocare poche partite non so quanto sia necessario“.

