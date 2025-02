Futuro Juan Jesus: la valutazione dipenderà da Conte

Gli è capitato spesso di essere il capro espiatorio, per lui non sono mancate critiche, spesso ingenerose. In questo periodo, Juan Jesus ha dimostrato, in campo, tutta la sua professionalità. Ha sostituito l’infortunato Buongiorno e ha formato con Rrahmani una coppia di centrali più che affidabile al centro della difesa azzurra. Il Mattino ha fatto il punto sul suo futuro: “Ora in casa Napoli c’è da ragionare su un altro aspetto. E qui dipenderà da Antonio Conte. Prendere in considerazione di prolungare per un altro anno il contratto in scadenza per Juan Jesus? Valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. Il rendimento in queste ultime sette gare lascia intendere che il capitolo non è ancora chiuso”.

Factory della Comunicazione