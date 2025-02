CdS – C’è perplessità per Okafor, le visite mediche col Lipsia non erano state superate

Ieri sera, sul gong, è stato ufficializzato l’arrivo al Napoli di Noah Okafor, che però non aveva superato le visite mediche col Lipsia, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ci sono molte perplessità per l’arrivo di Noah Okafor come rinforzo per l’attacco. Perplessità legate non tanto alle qualità tecniche dello svizzero, anni 24, un gol in questa stagione, ma ripensando alle difficoltà fisiche e ai test medici non superati quando era fatta con il Lipsia. Okafor non ha problemi. Quando saltò il passaggio al Lipsia aveva problemi muscolari, ma domenica era in panchina nel derby. Magari non è in forma, ma è a disposizione”.

