“Parole di Conte più rivolte al futuro che al presente. Perdita Kvara importante, ma dico che”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex calciatore, fra le tante, died: “Ho seguito il derby e ho visto anche. Due belle partite, molto intense. Forse l’avrebbe meritato qualcosa di più nel derby, se avesse vinto, non avrebbe rubato nulla per la mole di gioco espressa, ma alla fine ha trovato il gol del pareggio nei secondi finali. Un gol che può dire tanto, anche perché in serata ilha pareggiato. Chi conosce l’ambiente sa che questo campionato si deciderà nello scontro diretto tra, perché sono le due squadre che fino a oggi hanno meritato la posizione in classifica. L’poteva rientrare nel discorso, ma con il pareggio contro ilha perso questa opportunità. Quindi, sarà un duello tra. Il pareggio di entrambe ha mantenuto inalterata la situazione di classifica. L’, inoltre, deve recuperare una partita e, se dovesse vincerla, raggiungerebbe ilin testa. Giovedì l’giocherà il recupero dei 70 minuti restanti contro la, partita interrotta per l’infortunio occorso a. Ha dunque la possibilità di agguantare ilin testa alla classifica, il club se lo aspetta, ma lanon è certo l’ultima arrivata. Sta facendo molto bene ed è vicinissima alla zona, a un solo punto dal quarto posto. Inoltre, gioca in casa e la partita riprenderà dal minuto 18, quindi non sarà facile per l’. Sulla carta, la squadra diè sicuramente più forte, ma sarà una partita tutta da giocare. Se dovesse vincere, il campionato diventerebbe ancora più interessante, cona braccetto e uno scontro diretto decisivo. Conte è abituato a queste situazioni e ha già trasmesso la sua mentalità alla squadra. I suoi giocatori sono esperti e abituati a gestire la pressione della lotta per il primo posto. Quindi, no, non penso ci sarebbe un contraccolpo.ormai ha la sua squadra in testa. Anche se si lamenta spesso, gioca sempre sul mercato, perché è nel suo stile. Cerca sempre di ottenere i giocatori che ritiene fondamentali per il suo gioco. Ad ogni modo, ilha dimostrato di meritare la posizione in classifica. A suo favore ha anche il fatto di non giocare le coppe, quindi ha meno stress e meno fatica accumulata. Questo conta molto.ha chiesto rinforzi sul mercato fino all’ultimo giorno e sembra qualcosa arriverà in giornata. Ma, al di là di questo, il campionato è ormai un duello traper lo scudetto. Questa situazione rende la stagione più interessante, perché da anni non si vedeva un campionato così equilibrato. Più che per il presente, lo fa per il futuro. Oggi la squadra è competitiva, ma il prossimo anno avrà anche lae la. Vuole una rosa in grado di competere su tutti i fronti. Ha sempre detto che lavora con ciò che ha, ma la società sa che, per mantenere ila questi livelli, deve rinforzarlo. Ilha due squadre e i giocatori che entrano fanno sempre la loro parte. Le parole disono più rivolte al futuro che al presente.? Dal punto di vista tecnico, la perdita è evidente, ma economicamente ha senso. Ilda anni vende i suoi pezzi migliori a cifre alte per poi rinforzarsi. Questo gli permette di restare competitivo. La cessione diè stata positiva dal punto di vista economico, ma negativa da quello tecnico“.