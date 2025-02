Mercato, oggi lo stop: quello che è ancora possibile fare

Ci siamo, ultimo km per il mercato. La sessione invernale si concluderà questa sera allo scoccare della mezzanotte. Il CdS ci sintetizza quello che può essere ancora possibile dopo, i tempi per gli svincolati, i calciatori in scadenza: “Cessioni all’estero, dove il mercato è ancora aperto: per andare in Turchia o negli Emirati Arabi Uniti c’è tempo fino all’11 febbraio, in Cina fino al 18, in Uruguay fino al 25 e in Brasile fino al 28 di questo mese. A quel punto resterà solo il richiamo della MLS: Stati Uniti e Canada possono tesserare fino al 23 aprile. C’è la possibilità di ingaggiare un giocatore svincolato. In questo caso c’è margine fino a domenica 23 febbraio: giocatori con il contratto scaduto o risolto consensualmente prima della chiusura del mercato invernale. Idem per i calciatori che abbiano ottenuto lo svincolo per decisione degli organi di giustizia (per esempio per messa in mora del club). I calciatori con contratto in scadenza al 30 giugno 2025 sono già liberi di trattare con altri club e di firmare pre-accordi per il 2025-26.”