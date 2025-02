La moviola: Fabbri inizia con errore evidente e non finisce la giornata, bocciato

Fabbri (Il Cds vota 5,5)inizia la sua partita con un evidente errore. Al 14’ del primo tempo l’arbitro ammonisce, con convinzione, Politano per simulazione. Di sicuro un’esagerazione, anche perché le immagini mostrano che potrebbero esserci gli estremi per l’assegnazione di un calcio di rigore. Politano, infatti, arriva in anticipo sul pallone e Pisilli intercettando la traiettoria dell’avversario, lo sgambetta.

Factory della Comunicazione

DISCIPLINARE

A livello disciplinare la prestazione di Fabbri non è stata lineare. Al 22’ del secondo tempo manca l’ammonizione a Lukaku per l’intervento in ritardo su Paredes. Al 18’ st poteva starci il giallo per Jesus. Sempre nell’area di della Roma, al 32’, il Napoli ha reclamato per l’intervento di Koné su McTominay. C’è una mano sulla schiena, resta qualche dubbio, ma giusto lasciare la valutazione al campo con Fabbri che era in buona posizione.

GOL OK

In occasione del gol del Napoli è regolare la posizione di Spinazzola. Non ci sono dubbi nemmeno sulla convalida, corretta, del pareggio della Roma.

Var: Meraviglia 5,5 dopo meno di un quarto d’ora non richiama Fabbri all’On Field Review per rivedere al monitor il contatto tra Pisilli e Politano.