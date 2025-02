Di Campli: “Se parte il cervello a Conte, il Napoli visto sarebbe solo un ricordo”

L’agente sportivo Donato Di Campli è intervenuto durante la trasmissione “Salite sulla Giostra, in onda su Stile TV, commentando il calciomercato del Napoli.

Ecco le parole di Di Campli:

“Il mercato del Napoli presenta delle criticità. De Laurentiis non vuole spendere quei soldi quindi cerca occasioni last minute, che però non sempre riesci a trovare e spesso rimani attaccato a scelte che non volevi fare all’inizio. Conte a questo punto può giustificare qualche risultato negativo e non va bene perché il Napoli è tutto in mano al suo allenatore. Se parte il cervello anche a Conte, il Napoli visto finora sarebbe solo un vago ricordo. Conte era stato chiaro con la società, voleva giocatori di qualità per sostituire Kvara.

Io sono sempre dalla parte di Antonio Conte, perché il Napoli ha subito sì qualche infortunio ma ha potuto sempre schierare l’11 titolare più forte. Il problema è quando vai a pescare in panchina: ci vuole gente pronta. Mancano 15 giornate, la lotta è ancora importante e il Napoli deve ancora incontrare quasi tutte le squadre forti.

La Juventus ha qualche problema interno perché questo repulisti che c’è stato non ha portato benefici. Adesso la Juve è in difficoltà su questo fronte nonostante l’acquisto di Kolo Muani e Costa, quindi credo non possa competere con Napoli e Inter. L’Inter ha preso Zalewski, che non ritengo però all’altezza. Il Napoli se facesse un minimo sforzo, e credo che lo farà, resterebbe la squadra da battere.