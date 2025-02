CdS – Ultimo atto per Comuzzo da dentro o fuori

Ultimo giorno di calciomercato che chiuderà alle 00:00, e come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli continua a fare pressing per Pietro Comuzzo giovane difensore italiano in forza alla Fiorentina. I contatti tra i 2 club coinvolti sono costanti, specialmente in queste ultime ore che separano il gong finale, il prezzo che fa il club viola di Comuzzo rimane sempre invariato da quando risalgono i primi contatti, 40 milioni di euro cash per il difensore viola. Nella giornata odierna ci saranno ulteriori contatti tra le 2 società, e proprio nella serata di ieri a ridosso del match contro la Roma, il Ds Manna si è espresso così riguardo le possibile operazioni da chiudere in extremis : “ Comuzzo è un calciatore forte anche in chiave prospettiva, non neghiamo il nostro interesse nei suoi confronti, e siamo molto attenti. Ma non andremo oltre i nostri parametri che vanno rispettati”. Il Napoli ha presentato un offerta complessiva da 35 milioni di euro, 5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio, e con l’aggiunta di bonus ovvero 5. Oggi ci sarà il dentro o fuori per scoprire se il Napoli riuscirà o meno a vincere il braccio di ferro con il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

