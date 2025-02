CdS – Pareggio amaro per gli azzurri di Conte

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul match tra Roma e Napoli, gara terminata per 1–1. Alla fine è un risultato tutto sommato giusto per quello che si è visto nei 90 minuti. Ai giallorossi va dato il merito di non aver mai mollato, carattere tipico delle squadre allenate da Claudio Ranieri. Mancavano pochi minuti al termine del match, cross di Saelemaekers per Angelino al volo, e l’esterno spagnolo è autore di un gran gol che stabilisce la parità nei minuti finali. Gli azzurri di Conte avevano approcciato bene la gara andando in vantaggio con Spinazzola, ex giallorosso, ma nella ripresa sono andati man mano in calo e leziosi in certi momenti della gara. Si ferma così la striscia di vittorie degli azzurri, 7 per la precisazione con un pari che sa di amaro in bocca, considerato che 2 ore prima era andato in scena il derby di Milano terminato in pari con l‘Inter che ha acciuffato il Milan in extremis. Napoli che rimane comunque a + 3 sui nerazzurri di Inzaghi che hanno una gara da recuperare, giovedì sera contro la Fiorentina, lo stesso si ripeterà lunedì 10 ma a San Siro.

