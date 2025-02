CdS – Comuzzo-Napoli, “ultimo atto, dentro o fuori in poche ore”

Il Napoli alla ricerca di un rinforzo in difesa, segue, anche in queste ultime ore di mercato, il calciatore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Ultimo atto anche per Comuzzo: dentro o fuori in poche ore. «È un ragazzo di grandissima prospettiva, siamo interessati ma non abbiamo alcuna fretta. Non andremo oltre i nostri parametri, ovvero il valore attuale del giocatore», ha detto ieri Manna prima della partita con la Roma. Per la precisione: il Napoli ha offerto complessivamente 35 milioni di euro tra base fissa (5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio) e i bonus (5). «Saint-Maximin? Non è un calciatore nostro, ci stiamo lavorando»”.

