Bucchioni: “La panchina del Napoli non è all’altezza dei titolari”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto durante Punto Nuovo Sport, trasmissione in diretta su Radio Punto Nuovo, parlando del calciomercato del Napoli.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Bucchioni:

“Il campionato non ci ha detto nulla di nuovo: l’Inter resta la squadra più forte di tutte e che ha potenzialità infinite. Ieri è stata sfortunata nel Derby e ha avuto un rigore clamoroso non fischiato. Il Napoli sta facendo cose straordinarie e un pareggio contro la Roma ci può stare, anche perché non è una squadra completa.

Il Napoli è perennemente al di sopra il proprio livello e in alcune occasioni deve ancora crescere e chiuderla. McTominay ha avuto un paio di chances grosse per chiuderla e non l’ha fatto. E nel finale la squadra si è abbassata troppo, concedendo il fianco al pareggio. Il mercato del Napoli? Manca l’erede di Kvara e la rosa in questo momento non è all’altezza se guardiamo la panchina. Ieri Conte si è fermato a tre cambi su 5 e questo divario resta senza miracoli nel finale di mercato.

Un mercato che per il Napoli è stato insufficiente, perché rischi di mangiarti le mani per la lotta Scudetto… Magari lo puoi vincere lo stesso con il lavoro enorme di Conte, ma è un rischio enorme da correre. I soldi ci sono dopo la cessione di Kvara, uno sforzo concreto andava fatto tra difesa e attacco. Garnacho, Adeyemi, Ndoye… I nomi c’erano a volerli inseguire, sebbene dei costi molto elevati. Il Napoli oggi non ha una panchina all’altezza dei titolari.

Conte lo farà pesare alla società? Aspettiamo. Ora non si può fare del vittimismo, si può solo fotografare la situazione. Il Napoli ha pareggiato contro una Roma di altissimo livello, quindi bisogna avere rispetto contro il punto rimediato nella giornata di ieri. Se guardi l’andamento della partita, è un pareggio da tenersi stretto. Il calendario dell’Inter? Sarà un mese delicatissimo, ma non quello dello Scudetto. Sia Napoli che Inter hanno gare molto complicate, ma a marzo-aprile ci renderemo conto della vera e propria volata. Il calendario dell’Inter è complesso, ma la Fiorentina arriverà al recupero senza nuovi acquisti e con i calciatori che c’erano già ceduti. Avrà la Primavera in panchina… Sarà una gara tutta da giocare, ma la Viola arriva con qualche difficoltà”.