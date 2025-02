17° giornata – serie B femminile

Terza vittoria consecutiva per il Parma di Colantuono che piega l’Hellas Verona con la match-winner di giornata Zamanian. Vince anche la Ternana, seconda della classe contro il Cesena: il 3-1 finale è siglato Moraca, Gomes e Regazzoli. Dopo cinque vittorie consecutive, frena il Genoa che non va oltre lo 0-0 casalingo contro la Freedom. Quarta vittoria e quarto piazzamento per il Bologna che travolge in trasferta il malcapitato San Marino (1-7): tripletta di De Biase, Battelani (doppietta), Nocchi e un autogol affondano le titane a segno con la rete della bandiera di Tamburini. Dopo due k.o. consecutivi, il Chievo ritorna al successo rifilando una pesante “manita” all’Orobica (quinta sconfitta consecutiva): doppietta di Picchi, Begal, Sechi e Cavallin per le clivensi; per le bergamasche, Cavicchia segna il gol della bandiera. Poker del Brescia sul Pavia: per le leonesse, le segnature portano i nomi di Cacciamali, Berti, Lepera e Hjohlman. Dopo nove risultati utili (sei vittorie e tre pareggi), si ferma il Lumezzane che cade in trasferta per mano della Res (2-1) che vince in rimonta andando a segno con Palombi e Giatras; per le ospiti, la rete è della solita Pinna. Dopo due k.o. di fila, l’Arezzo rtorna a vincere e lo fa con la Vis Mediterranea (3-0): la doppietta di Razzolini e Lorieri stendono le campane.

Classifica: Parma 46, Ternana 44, Genoa 40, Bologna 37, Chievo 30, Brescia e Lumezzane 28, Arezzo 25, Freedom 24, Cesena 22, Res 18, San Marino e Orobica 14, Hellas e Pavia 13, Vis Mediterranea 1.