Serie A: Milan/Inter (1-0) 1-1. De Vrij beffa i rossoneri

Il 242esimo derby tra Milan e Inter ha regalato spettacolo assoluto.

Il match è stato combattuto fino all’ultimo secondo con il Milan che si è visto sfumare una vittoria sofferta negli ultimissimi minuti di partita.

Alla rete di Reijnders ha risposto quella di De Vrij che ha sancito l’1-1 finale.

Sin dalle prime battute abbiamo capito che avremmo assistito ad una super sfida con la prima emozione arrivata già al 7’ minuto quando Federico Dimarco ha segnato il goal del vantaggio Nerazzurro, annullato poi per una posizione di fuorigioco.

L’Inter ha continuato ad attaccare riuscendo a rendersi pericoloso più di una volta.

Alla mezz’ora, Cahlanoglu ha servito un pallone teso in piena area, su cui si è avventato Lautaro. Pur senza spazio per angolare il tiro, l’attaccante ha anticipato il suo marcatore e, di destro, ha sfiorato un gran gol al volo.

Con il passare dei minuti, la squadra di Simone Inzaghi ha preso il controllo del gioco, sfruttando spesso verticalizzazioni incisive, mentre i rossoneri hanno dovuto stringere i denti per arginare le offensive avversarie. Reijnders, però, non si è fatto intimorire e, al 38’, ha cambiato ritmo all’improvviso, calciando di potenza con il destro. Sommer, reattivo, si è opposto con una deviazione decisiva, evitando il gol.

In piena fiducia, l’olandese ha poco dopo intravisto un varco per servire Leao in velocità, ma il suo passaggio, troppo carico di effetto, ha favorito l’intervento tempestivo di Pavard, che ha bloccato il portoghese prima che potesse involarsi verso la porta.

La svolta è arrivata poco prima dell’intervallo: Abraham ha strappato il pallone a centrocampo, Bennacer ha allargato per Theo Hernandez e il francese ha subito lanciato il suo compagno di riferimento, Leao. Il numero 10 rossonero ha affondato sulla fascia e messo un cross rasoterra in area, trovando la respinta corta e centrale di Sommer. Sulla ribattuta si è precipitato Reijnders, che stavolta ha piazzato il pallone all’incrocio, facendo esplodere la gioia dei tifosi milanisti.

La prima frazione si è conclusa quindi con il risultato di 1-0 per il Milan.

Nella ripresa l’Inter ha iniziato a rendersi sempre più pericoloso con il passare del tempo.

Arrivano addirittura due legni prima con Bisseck e poi con Thuram.

Il Milan gioca bene e produce qualche azione da goal ma l’Inter è deciso a voler pareggiare e domina l’ultima fase di partita.

La rete arriva al minuto 93’ quando De Vrij nel bel mezzo di una mischia appoggia il pallone in rete sull’assist del debuttante Zalewski.

Il match si è concluso quindi 1-1, pareggio che fa male ad entrambe che perdono punti importanti in chiave Champions per i Rossoneri e nella lotta Scudetto per i Nerazzurri.

Factory della Comunicazione

Milan-Inter: il tabellino

1-1

44′, Raijnders; 92′, de Vrij

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Walker 6,5, Tomori 7, Pavlovic 6,5, Theo 6,5; Musah 6 (78′, Terracciano 5,5), Bennacer 6,5 (45′, Jimenez 5,5), Reijnders 7,5; Pulisic 6 (85′, Gabbia 5), Abraham 5,5 (78′, Camarda 6), Leao 5,5 (85′, Chukwueze 5). All: Conceicao 7

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 7 (63′, Bisseck 6,5), de Vrij 7, Bastoni 6 (63′, Carlos Augusto 6); Dumfries 6, Barella 6, Calhanoglu 5,5 (63′, Zielinski 6), Mkhitaryan 5,5 (75′, Frattesi 6), Dimarco 5 (75′, Zalewski 6,5); Lautaro 6, Thuram 6,5. All: Inzaghi 6

Arbitro: Daniele Chiaffi 5,5

Ammoniti: 52′, Bastoni; 60′, Dumfries

A cura di Sara Di Fenza