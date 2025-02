Saint-Maximin saluta il Fenerbahçe. Il ds Manna ha lavorato anche ieri. Scelto il numero di maglia

Factory della Comunicazione

L’esterno francese aspetta di partire

Quasi al Maxi. Che poi non è altro se non il diminutivo che Allan Saint-Maximin, cognome importante e piuttosto complesso da stampare per esteso, ha esibito anche a Istanbul sulla maglia del Fenerbahçe. Maxi con il numero 97: nel Napoli non ce l’ha nessuno, è libero, lo aspetta così come lo aspettano i nuovi compagni e Antonio Conte. La storia è ormai agli sgoccioli: il giocatore ha salutato ieri pomeriggio i suoi ormai ex colleghi e il suo ormai ex allenatore José Mourinho, dopo una sessione di lavoro, e dunque oggi non farà parte dei convocati per la partita di Süper Lig contro il Rizespor. Ha cominciato a preparare il trasloco mentre l’Al-Ahli, il club che detiene la proprietà del suo cartellino, e il Napoli s’impegnavano a confezionare l’accordo per il prestito oneroso fino a giugno – un’operazione complessiva da 4 milioni di euro – e Al-Ahli e Fenerbahçe risolvevano il prestito firmato a luglio 2024. Sei mesi in Turchia e sei in Italia. Nota importante: il mercato arabo ha chiuso i battenti venerdì, ma il problema dei limiti temporali che inizialmente sembravano perentori per interrompere il trasferimento temporaneo e registrare il rientro alla base prima di una nuova partenza, è stato superato. Poi, gli arabi e il Fene si sono dedicati a sistemare ogni aspetto tra loro. Soprattutto quelli economici: compresa la possibilità di corrispondere una quota a titolo di indennizzo per il disturbo di perdere un giocatore a stagione in corso.

Fonte: CdS