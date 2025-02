Piazza del Plebiscito: da gioco a maledizione…è un attimo!

Ogni grande città è avvolta nei suoi misteri, le sue leggende e le sue storie. Napoli, che è una grande metropoli ricca di storia, non poteva certamente non possederne. Poi, ci sono quelle che non sono né storie nè leggende, ma...vere e proprie maledizioni, come quella legata tutt’oggi a piazza del Plebiscito. Essa, in realtà, viene associata ad un gioco che veniva svolto, una volta al mese, per volere della sovrana. Non a caso il luogo scelto è la magnifica piazza napoletana. Il “gioco” partiva proprio dall’ingresso del Palazzo Reale, stupenda dimora della regina. Sceglieva dei prigionieri, ai quali chiedeva di attraversare l’intera piazza, dividendola perfettamente a metà: i prescelti avevano gli occhi bendati per aumentarne la difficoltà. La parte più importante del gioco era il traguardo che era segnato dalle due magnifiche statue equestri presenti in piazza. Sì, proprio quelle realizzate da Antonio Canova, raffiguranti Carlo III di Borbone e suo figlio, Ferdinando I delle due Sicilie.

A tutti coloro che, partendo dal Palazzo Reale riuscivano ad arrivare quasi alla fine della piazza sino alle due statue, e che vincevano il “gioco”, la Regina concedeva la libertà a vita, annullando così ogni condanna rimediata in precedenza. La leggenda narra che quasi nessuno ci sia mai riuscito. In passato tutti credevano che ciò accadesse a causa di una maledizione lanciata dalla Regina Margherita, mentre oggi, per quanto accadeva, abbiamo una spiegazione scientifica. La piazza è molto grande, quasi senza alcun punto di riferimento. La sua forma irregolare e la sua pendenza sicuramente non giovavano all’orientamento del povero prigioniero, quindi, immancabilmente, era era destinato a spostarsi o verso destra o verso sinistra, uscendo fuori dalla traiettoria iniziale.

Questa non è l’unica leggenda a caratterizzare Piazza del Plebiscito, ce ne sono numerose, ch e la rendono ancora più interessante e che, ogni anno, attirano innumerevoli turisti provenienti da ogni dove. Se si viene a visitare Napoli, si può approfittare della magnifica piazza per provare a giocare con la Regina Margherita, tentare di attraversarla, magari ad occhi scoperti, oppure, per i più audaci…

Ludovica Raja