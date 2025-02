Gazzetta – Roma-Napoli sarà anche sfida Dybala-Neres

Il Napoli affronterà questa sera la Roma di Ranieri all’Olimpico per la 23esima giornata di campionato di Serie A, e tanti saranno sicuramente i duelli fra telanti in campo, come quello fra Dybala e Neres, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, che presenta così la gara: “Sette vittorie consecutive in casa, la Roma; sette vittorie di fila in generale, il Napoli. Due squadre in condizione eccellente, innamorate del loro allenatore, di nuovo in luna di miele con il pubblico. Il loro duello sarà anche la prosecuzione del derby di Milano, che finirà meno di un’ora prima: il Napoli interessato al risultato per non dividere la vetta con l’Inter, la Roma per sperare di avvicinarsi al Milan e a tutta la zona coppe. Sarà una sfida di mosse e contromosse tra i due tecnici, che si stimano, si elogiano, rappresentano la scuola italiano, ma anche di estro e fantasia e i responsabili del ramo si chiamano Paulo Dybala e David Neres. L’argentino è stato sostenuto, incoraggiato, spinto al sorriso e ad un tono atletico all’altezza. Così la Joya ha ritrovato continuità e fatto brillare diversamente tutta la squadra. Col brasiliano Neres sarà un derby del talento per natura. Cresciuto nel tempo e con le occasioni fino a diventare protagonista con l’addio di Kvara: velocità, il tocco raffinato anche in area per servire i compagni, la versatilità, potendo occupare due fasce senza compiere acrobazie. Otto assist (tre nelle prime tre gare) e tre gol”.

Factory della Comunicazione