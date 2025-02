Difesa azzurra – Ismajli si farà, ma la prossima estate

A meno di clamorosi accadimenti dell’ ultimo minuto, in casa Napoli potrebbe non esserci nessuna risoluzione per le trattative di queste ultime settimane. In merito alla difesa, si sa che il presidente della Fiorentina, Commisso non scende dalla sua richiesta per Comuzzo, chissà che gli azzurri non ci riproveranno in estate, cosa che faranno di sicuro con l’Empoli per Ismajli. Il Mattino scrive che, oltre a Pietro Comuzzo, per la difesa il Napoli sta trattando Ardian Ismajli dell’Empoli per l’estate. L’albanese è in scadenza di contratto con il club toscano e con lui c’è più di una promessa da parte degli azzurri. Con Juan Jesus in scadenza e con il punto interrogativo di Rafa Marin, il 28enne dell’Empoli dovrebbe farà parte del pacchetto difensivo a disposizione per il prossimo anno.

Factory della Comunicazione