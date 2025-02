Conte sulla cessione di Kvara: “I problemi non vanno eliminati, bensì risolti”

Ieri il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Napoli, che si giocherà stasera all’Olimpico alle 20,45, per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A, e tra le altre cose si è soffermato sulla cessione di Kvara e sul mercato azzurro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Antonio Conte ha analizzato la questione del mercato del Napoli, e il caso specifico della cessione e della sostituzione di Kvaratskhelia, parafrasando il concetto di un famoso neurologo che ha il suo stesso nome di battesimo: «I problemi non vanno eliminati, bensì risolti. Altrimenti tornano a bussare alla tua porta».

Prima di approfondire vale la pena mandare giù l’intero discorso che l’allenatore di un Napoli trasformato in cinque mesi prima in una squadra e poi in una squadra da scudetto, ha pronunciato alla vigilia della sfida con la Roma. «È un concetto generalizzato: in un club, quando c’è un problema, non si vede l’ora di eliminarlo. È una rottura di scatole. Ma risolverlo è un’altra cosa». Ovvero: «Abbiamo perso un giocatore importante come Kvara e non è stato sostituito. Va bene tutto ma non dobbiamo buttare fumo negli occhi, no? Alla fine è stato venduto a 70-75 milioni, ma le altre uscite sono state rimpiazzate e la sua no. Nessuno può dire se ci siamo rinforzati o indeboliti, ma a livello oggettivo c’è l’uscita di un campione che ha fatto la prima parte di campionato». Finale. «Non lo scopro certo adesso che il mercato del Napoli non sarà mai quello delle big. Ci sono parametri da rispettare: economici, di stipendio e i calciatori che vanno convinti. Non è che possiamo andare a fare la voce grossa, rispetto ad altri abbiamo parametri. Mettiamo la testa bassa e continuiamo a pedalare».