Conte: “Mi avessero proposto sette punti prima, avrei messo tante firme”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Roma-Napoli, ecco le sue parole:

“Pareggio figlio di disattenzione difensiva o atteggiamento conservativo? Sul gol potevamo fare molto meglio, hanno fatto una fotocopia uguale con l’Eintracht e avevamo mostrato la situazione 10-12 volte in video. Ci sono tante cose che potevano essere fatte meglio, negli ultimi minuti non avevano niente da perdere, inevitabile che stai vincendo e ti butti in avanti e, vuoi o non vuoi, ti possono passare”.

“C’è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol, poi uno ragiona e ci sta che a Roma tu possa pareggiare contro chi aveva fatto sette vittorie consecutive e ha giocatori importanti. Non dimentichiamo la realtà. Peccato, ma è capitato anche un’altra volta a nostro favore col Parma, ribaltando il risultato. Il campionato è dare e avere, ma nulla toglie ai ragazzi. Mi soddisfa vedere i giocatori della Roma esultare per il pareggio, significa che siamo tornati ad essere temuti e rispettati”.

“Bilancio dopo Atalanta, Juventus e Roma? Mi avessero proposto sette punti prima, avrei messo tante firme perché parliamo di tre squadre ottime e forti. Poi ripeto, ci sta perché a volte lo fai tu il gol dopo il 90′ e altre volte lo concedi. Ci dà ancora più spinta, per stare arrabbiati e cercare di lavorare di più sul dettaglio, che a volte sposta le partite. Oggi potevamo fare molto meglio sul gol, era una situazione accaduta giovedì ed è un peccato. Dobbiamo continuare a lavorare, i ragazzi mi danno soddisfazione e quindi continuiamo”.

“Raspadori al fianco di Simeone? Scelto per far sì che non ci abbassassimo troppo, per tenere impegnati i loro difensori centrali. Sono soddisfatto di tutti i miei giocatori che giocano uno, cinque o dieci minuti, mi danno sempre tutto”.