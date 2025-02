CdS – L’arrivo di Saint-Maximin suona un pò come una scommessa

Il Napoli ancora alla caccio dell’esterno per sostituire Kvara, lo avrebbe individuato in Saint-Maximin, che arriverà probabilmente in prestito, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per amore di cronaca: il club è anche reduce da un mercato estivo da 150 milioni senza l’ausilio della Champions e i proventi della cessione di Osimhen, e dal punto di vista societario certe scelte sono lecite e comprensibili. Certo è che il primo posto conservato per 15 giornate e la bellezza di una squadra coraggiosa e indomabile meritavano una sostituzione all’altezza, diciamo più realistica e orientata al futuro. L’impressione è che il Napoli si sia fatto trovare impreparato alla cessione di Kvara; forse pensava di riuscire a piazzare un colpo tra Garnacho e Adeyemi. Alla fine arriva in prestito Saint-Maximin, un talento di 28 anni a caccia di rivincite, reduce da un anno in Arabia e mezzo in Turchia. Una freccia in velocità che, se in buone condizioni psicofisiche, può essere utile a spaccare una partita. Suona un po’ come una scommessa. E così, come ha detto Conte: ancora nessuno può dire se il Napoli sarà più forte o più debole. Ma una cosa è certa: il problema non è stato risolto. E andrebbe già bene se fosse stato eliminato per un po’”.

