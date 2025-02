Sky, Modugno: “Il Napoli segue due nomi per l’esterno. Comuzzo? I giocatori sono aziende”

“Un allenatore punta sempre al massimo, specie se è un vincente come Conte, che negli anni si è meritato la stima di tutti a suon di risultati. Quelli come lui – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – non giocano mai per il secondo posto, ma bisogna fare i conti anche con la razionalità. Per Comuzzo ci sono due ostacoli: la legittima valutazione che ne fa Commisso (35-40 milioni) ed una piazza, Firenze, di grande passione calcistica e che, sulle cessioni, si fa spesso sentire, come quando scese protestò per l’addio di Roberto Baggio.

Comuzzo è legato ai colori viola, ma resta sempre un professionista: troppe volte c’è chi lo dimentica. I calciatori sono aziende individuali. Da una parte c’è la pancia, il sentimento nobile, e dall’altro ci sono gli interessi economici e le aziende individuali che sono i calciatori. Garnacho resta difficile, per me lo è sempre stato, non so se il Napoli farà un ultimo tentativo.